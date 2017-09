Bakıda 2 nəfərin bıçaqlanması ilə nəticələnən kütləvi dava olub.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Qaradağ rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Müşviqabad qəsəbəsində 6 nəfər arasında əlbəyaxa dava olub. Nəticədə 1992-ci il təvəllüdlü Əhmədov Emil Elşən oğlu və həmyaşıdı Rəvan Həsənov bıçaqlanıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin verdiyi məlumata görə, onların hər ikisinin vəziyyəti ağırdır.

Faktla bağlı Qaradağ Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır. // Report

