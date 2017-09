Rumıniyada 8 nəfər fırtınanın qurbanı olub.

Publika.az xəbər verir ki, təbii hadisə zamanı daha 62 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlar arasında iki uşaq da var. Onlar kritik vəziyyətdədir.

Telekanalın məlumatına görə, təbii hadisə ölkənin qərb ərazilərində ağacları, reklam lövhələrini və avtomobilləri aşırıb.

