Sloveniya yığması tarixində ilk dəfə basketbol üzrə Avropa çempionu olub.

Metbuat.az bildirir ki, həlledici görüşdə Sloveniya 93:85 hesabı ilə Serbiyanı məğlub edib. Üçüncü yer uğrunda matçda İspaniya Rusiyadan üstün olub.

Avropa çempionatının qrup mərhələsinin oyunları İstanbul, Helsinki, Tel-Əviv və Rumıniyanın Kluj-Napoka şəhərində, final mərhələsi isə İstanbulda keçirilib.

