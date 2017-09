Liviya sahil mühafizəsi qüvvələri tərəfindən son həftə ərzində ölkənin şimal-qərb keçirilən xilasetmə əməliyyatları zamanı sahillərində 3 mindən çox miqrantı xilas ediblər.

Publika.az xəbər verir ki, sahil mühafizəsi qüvvələri tərəfindən keçirilən 9 əməliyyat nəticəsində ümumilikdə 2082 nəfər xilas edilib. Daha 3 əməliyyat nəticəsində 1047 xilas edilib.

