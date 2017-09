Şəmkirdə yaşlı kişi və qadın döyülüb.

APA-nın qərb bürosunun verdiyi məlumata görə, rayonun Zəyəm Cırdaxan kənd sakinləri, 1957-ci il təvəllüdlü Adil Yusibov və onun arvadı 1961-ci il təvəllüdlü Yetər Yusibova müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Şəmkir rayon Mərkəzi xəstəxanasına oradan isə Gəncədə olan xəstəxanaların birinə aparılıb.

Ər və arvadın iki oğlu və gəlinləri tərəfindən döyüldüyü bildirilir.

Faktla bağlı hüquq mühafizə orqnaları tərəfindən araşdırma aparılır.

