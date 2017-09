Abşeronda piyadanın ölümünə səbəb olan sürücü xəstəxanadan qaçıb

Bakı. 18 sentyabr. REPORT.AZ/ Abşeron rayonunda piyadanın ölümünə səbəb olan sürücü xəstəxanaya yerləşdirilib və ordan yaralı vəziyyətdə qaçıb.

"Report"un xəbərinə görə, piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası Xırdalan şəhərində baş verib.

Belə ki, Heydər Əliyev prospektində təxminən 25 yaşlı Orxan (soyadı hələlik məlum deyil) idarə etdiyi 99-CP-033 dövlət qeydiyyat nişanlı, "Mercedes" markalı avtomobillə əvvəlcə yolu keçən 1971-ci il təvəllüdlü Ağazadə Səmayə Adil qızını vurub. Daha sonra avtomobil yol kənarındakı hasara çırpılıb. Piyada hadisə yerində ölüb. Sürücü isə açıq kəllə-beyin travması alaraq 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib. Lakin o, həkimlərin ilkin tibbi yardımı zamanı xəstəxananın pəncərəsindən qaçıb.

Hazırda Abşeron Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları hadisəni törədən sürücünün axtarışına başlayıb.











You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.