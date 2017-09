Lavrovla Tillerson arasında görüş başa çatıb

Bakı. 18 sentyabr. REPORT.AZ/ Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ Dövlət katibi Reks Tillerson arasında keçirilən danışıqlar başa çatıb.Tillerson Rusiyanın BMT yanındakı daimi nümayəndəliyi tərk edib.

"Report" RIA Novosti-yə istinadən xəbər verir ki, hər iki ölkənin xarici siyasət rəhbərlərinin görüşü 45 dəqiqə sürüb. Hər iki nazir Nyu-Yorka BMT Baş Assambleyasının 72-ci iclasında iştirak etmək üçün gəlib. Bundan əvvəl onlar Bonn, Hamburq, Moskva, Vaşınqton və Manilada görüşüblər.

Əsas müzakirə mövzuların Suriyadakı vəziyyətin de-eskalasiyası,Ukrayna böhranı və ölkəyə sülhməramlıların göndərilməsi,Şimali Koreyanın raket buraxılışı və ikitərəfli münasibətlərin olduğu bildirilib.



ABŞ-ın dövlət katibi Reks Tillerson yaxın saatlarda Nyu-Yorkda Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşəcək.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamentindən bildirilib.

"Dövlət katibi Rusiya XİN rəhbəri Sergey Lavrovla görüşəcək", - deyə Dövlət Departamentinin xəbərində bildirilir.

Qeyd olunur ki, görüş yerli vaxtla saat 21:00-da başlayacaq.

Daha əvvəl Rusiya XİN rəhbərinin müavini Sergey Ryabkov bildirib ki, BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində xarici işlər naziri Sergey Lavrovun ABŞ-ın dövlət katibi Reks Tillersonla görüşü planlaşdırılır.



