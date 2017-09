YAXIN ŞƏRQ: Yeni münaqişə zonası yarana bilər - VİDEO

Yaxın Şərqdə yeni münaqişə zonasının yaranacağı qaçınılmazdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, İraqın şimalındakı kürd muxtariyətinin müstəqilliklə bağlı referendum qərarında qətiyyətli olması, bölgədə arzuolunmaz hadisələrə gətirib çıxara bilər. Yeni dövlətin yaradılması istəyi qonşu dövlətləri, eyni zamanda da Türkiyəni narahat edir. Qardaş ölkə rəsmiləri bu məsələyə biganə qalmayacağını bildiriblər.

Məsələ ilə bağlı ətraflı olaraq ATV-də yayımlanan "Həftə Sonu" verilişinin hazırladığı sujeti təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

