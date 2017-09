Unibank Neftçilər üçün kampaniya keçirir

Unibank 20 sentyabr “Neftçilər günü” münasibəti ilə neft sektorunun işçiləri üçün xüsusi aksiya keçirir. Sentyabrın 18-dən 22-dək Unibank filialına müraciət edən neft sektorunun işçiləri, 15000 AZN-dək nağd krediti 36 ayadək müddətə, cəmi 1% komissiya ilə əldə edə biləcəklər.

Unibankdan nağd kredit götürmək hansı üstünlükləri verir?

Nağd kreditlə bağlı bank filiallarına müraciət edə və eləcə də Unibank Mobile-dan və yaxud unibank.az saytından onlayn və ya 050 778 8117 whatsapp nömrəsinə yazaraq kredit sifariş edə bilərsiniz.

Unibank hazırda paytaxt və bölgələri əhatə edən geniş filial şəbəkəsi ilə ölkə vətəndaşlarının xidmətindədir. Müştərilərin rahatlığı naminə Unibank-ın filialları, həftənin 5 günü nahar fasiləsi olmadan səhər saat 09.00-dan axşam 17.00-dək fəaliyyət göstərir. Müştərilərin tələbatını nəzərə alaraq, bankın paytaxt və bölgələrdə yerləşən 5 filialı - “Neftçilər”, 15 saylı (S.Vurğun bağı ilə üzbəüz) “Əcəmi”, “Sumqayıt” və “Gəncə” filialları həftə sonu saat 10.00-dan 14.00-dək müştərilərin xidmətindədir.

Ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından (www.unibank.az ) və yaxud facebook və twitter səhifələrindən (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank) əldə etmək olar.

Unibank- hər kəsin bankı!

