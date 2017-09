Yeni rəqs növü - Şərqdə və MBD-də ilk dəfə Azərbaycanda - FOTOLAR

Bakıda ilk dəfə olaraq YARAT Freestyle və "DanceAbility Azerbaijan" şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə "DanceAbility – İnklüziv rəqs” ustad dərsləri təşkil olunub.

Publika.az-ın məlumatına görə, dərslər tanınmış rəqs pedaqoqu Nigar Sultanova-Yıldırım tərəfindən keçirilir.

DanceAbility istər peşəkar, istər daha az təcrübəli rəqqaslar, o cümlədən sağlamlıq məhdudiyyəti olan və olmayan hər kəsə açıq özünəməxsus rəqs metodologiyasıdır. Bu metodologiya 1987-ci ildə ABŞ-da, Alito Alessi və Karen Nelson tərəfindən tərtib edilib. Alito Alessi son 30 il ərzində dünyanın hər yerindən dərslərinə qatılan fərqli bacarıqlarda iştirakçılarla iş prosesindən bəhrələnib. Hazırda DanceAbility rəsmi olaraq Azərbaycanla yanaşı Avstriya, Finlandiya, Honq Konq, Meksika və Uruqvayda fəaliyyət göstərir.

DanceAbility intuisiya, yaradıcı proses, dinləmə və ünsiyyəti inkişaf etdirməyə kömək edir. Bu kömək müqabilində toplum, inklüzivlik və rifah qazanır. Dərslər hər bir kəsə uyğundur; peşəkar və həvəskar rəqqaslar, autizm və daun sindronumlu, nitq, görmə və eşitmə məhdudiyyətli, eləcə də serebral iflicli şəxslər, fiziki və əqli fərqliliklərdə olan insanlar, habelə öz bədənini kəşf etməyə və ünsiyyət üçün müxtəlif vasitələrlə tanış olmağa maraqlı olan hər kəs bu dərslərə qatıla bilər. Dərslər 18-30 sentyabr tarixlərində YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində keçiriləcək və iştirakçıların birgə yekun performansı ilə başa çatacaq. Dərslərdə iştirak ödənişsizdir.

