Elçin: "Efirə heç vaxt allı-güllü köynək geyinmərəm" - FOTOLENT

”Allı-Güllü köynəkdə efirə çıxmaram”. Bu sözləri Lent.az-a açıqlamasında müğənni Elçin Cəfərov yeni fotoisessiyasını təqdim edərkən deyib. O bildirib ki, efirə hər geyimi geyinmək olmaz:

“Əksər hallarda efirə, el şənliklərinə kostyum geyinmişəm. Deyilənə görə də yaraşıb. Bundan sonra bütün kostyumlarımı Sultan Gədimbəyli hazırlayacaq. Çox vaxt da ciddi geyimlərə üstünlük verməyimin səbəbi odur ki, artıq çəkidə olanda pencək çəkilərimi gizlədirdi. Həmin dövrləri keçdim, artıq 5 aydır ki, idmana başlamışam, istədiyim geyimləri geyinə bilirəm. Amma allı-güllü köynəkdən başqa. Bir də tam cırıq cins şalvarda da efirə çıxmaram”.

