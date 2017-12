Kürd muxtariyyəti referendum keçirərək bölgəni İraqdan ayırarsa, İran onunla sərhədlərini bağlayacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İranın Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şamxani İRİB dövlət telekanalına açıqlamasında bildirib ki, sərhədlərlə bağlı anlaşma yalnız İraqın mərkəzi hökumətiylə əldə olunub.

“İran yalnız vahid İraq və bu ölkənin federal hakimiyyətini tanıyır” deyən Şamxani, ölkənin parçalanmasının yolverilməz olduğunu bildirib.

Sübhan / METBUAT.az

