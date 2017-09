Bakı. 18 sentyabr. REPORT.AZ/ "Azərbaycan, İran və Türkiyə XİN başçıların görüşü tezliklə Bakıda keçiriləcək".

"Report"un məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında İranın Azərbaycandakı səfiri Cavad Cahangirzadə deyib.

Səfir həmçinin Azərbaycan, İran və Rusiya prezidentlərinin görüşündən danışıb: "Bu görüş bu il Tehranda keçiriləcək".



