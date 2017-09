Azərbaycan - Çexiya oyununun biletləri satışda

DÇ-2018-in seçmə mərhələsində keçiriləcək Azərbaycan – Çexiya oyununun biletləri satışa çıxarılıb.

Metbuat.az-ın AFFA-nın saytına istinadən yaydığı xəbərə görə, oktyabrın 5-də Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək qarşılaşmanın biletlərinin qiymətləri 1-50 manat arasında dəyişir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan – Çexiya matçı saat 20:00-da başlayacaq.

Biletlərin qiyməti

VIP – 50 AZN

1-ci kateqoriya – 6 AZN

2-ci kateqoriya – 3 AZN

3-cü kateqoriya – 1 AZN

Satış məntəqələri

1. Həsən Əliyev küçəsi 36, Nobel prospekti 23, AMAY Ticarət Mərkəzinin II mərtəbəsi,

2. Abbas Mirzə Şərifzadə keçəsi 157,

3. Sülh küçəsi 197,

4. 28 Mall Ticarət Mərkəzi 2-ci mərtəbə,

5. Gənclik Mall Ticarət Mərkəzi 3-cü mərtəbə,

6. M. Rəsulzadə küçəsi 3,

7. Bül-Bül prospekti 35 və Nizami küçəsi Kontinental mağazalar şəbəkəsi,

8. Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 69x, Hökümət evinin arxası. //Qol.az

