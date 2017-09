Azərbaycan voleybolçuları İtaliya yığmasına uduzub

Bu gün Milli Gimnastika Arenasında voleybol üzrə Avropa Çempionatı ərəfəsində Azərbaycan və İtaliya yığma komandaları arasında yoldaşlıq görüşü keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, birinci hissə 25:18 hesabı ilə italyanların xeyrinə başa çatıb.

Faiq Qarayevin yetirmələri ikinci hissədə uzun müddət irəlidə olsalar da, sonda İtaliya yığması 25:21 hesabı ilə gedişi öz xeyirlərinə dəyişə bilib.

Üçüncü hissə 26:24 hesabı ilə Azərbaycan voleybolçularının xeyrinə başa çatsa da, dördüncü hissədə italyanlar 25:14 hesabı ilə yenə də irəlidə olublar.

Yoldaşlıq görüşü 3:1 hesabı ilə italyanların qələbəsi ilə başa çatıb.

