Bakı. 18 sentyabr. REPORT.AZ/ Suriyanın şimal-qərbində motosikletdə olan İŞİD terrorçu-kamikadzesi Əl-Qamişli şəhərinin mərkəzində özünü partladıb.

"Report" SANA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, terror aktı Siyahiy küçəsində baş verib.

İnsident nəticəsində dinc sakinlər arasında yaralananlar olub. Onların sayı dəqiqləşdirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.