Bakı. 18 sentyabr. REPORT.AZ/ İspaniya Koreya Xalq Demokratik Respublikasının Madriddəki səfirini "arzuolunmaz şəxs" elan edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.



