Saatlı rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Fətəlikənd kəndində qeydə alınıb.

Kənd sakini, 1957-ci il təvəllüdlü Cabbarov Şakir Əlipaşa oğlu idarə etdiyi minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən qəflətən idarəetməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza nəticəsində sürücü ölüb.

Faktla bağlı Saatlı rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

