Gəncədə döyülmə faktı qeydə alınıb.

APA-nın qərb bürosunun məlumatına görə, şəhər sakini 1945-cı il təvəllüdlü Talıb Məmmədov bud nahiyəsinin sınığı xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Ona tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. T.Məmmədov avtobus dayanacağında mübahisə zəminində tanımadığı şəxs tərəfindən döyüldüyünü deyib.

Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.