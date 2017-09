Bakı. 18 sentyabr. REPORT.AZ/ Moskvanın cənubunda Azərbaycan vətəndaşı başından güllələnərək qətlə yetirilib.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə bazar ertəsi hüquq-mühafizə orqanlarıdakı mənbə məlumat verib.

İlkin məlumata görə, qətl sifarişlə yerinə yetirilib.



