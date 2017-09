Şəki sakini atası və qardaşını döydü

Şəkidə 83 yaşlı kişi oğlu tərəfindən döyülüb.

APA-nın Şəki-Zaqatala bürosunun məlumatına görə, sentyabrın 18-i axşam saat 20 radələrində rayonun Sarıca kənd sakinləri 1934-cü il təvəllüdlü Hidayət Mürsəl oğlu Musayev və oğlu Ruslan Musayev döyülmə xəsarətləri ilə Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına (MRX) müraciət ediblər.

MRX-dan APA-ya verilən məlumata görə, müayinə zamanı məlum olub ki, 83 yaşlı Hidayət Musayevin Elman adlı oğlu atasını və qardaşı Ruslanı döyərək onlara müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən Hidayət Musayevə qapalı kəllə-beyin travması qoyulub, vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir. Ruslanın xəsarəti yüngül olduğundan müayinə edildikdən sonra evə buraxılıb.

Şəki Şəhər-rayon Polis Şöbəsindən verilən məlumata görə, hadisə ailə münaqişəsi zəminində baş verib, araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.