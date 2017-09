Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Moskvanın cənubunda güllələnərək qətlə yetirilən Azərbaycan vətəndaşı sahibkar olub.

"Report" xəbər verir ki, 49 yaşlı Rəhman Əliyev qara və əlvan metalların alışı və satışı ilə məşğul olub.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.