Nyu-Yorkda BMT-nin 72-ci Baş Assambleyası çərçivəsində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq arasında görüş olub.

APA-nın “Anadolu” agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, mətbuata qapalı keçirilən görüş təxminən 40 dəqiqə davam edib.

Görüşdə Türkiyə prezidentinin mətbuat katibi İbrahim Kalın da iştirak edib.

