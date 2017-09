Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının cari ilin noyabrında Kiyevdə keçiriləcək iclasına getməyəcək.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın diplomatik dairələrindəki yüksək vəzifəli mənbələrə itinadən "İzvestiya" nəşri məlumat yayıb.

"Anti-Rusiya konsensusunun olmaması üçün ora başqa bir adam göndəriləcək", - deyə məlumatda bildirilir.



