Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Atlantik okeanı üzərində formalaşan "Mariya" qasırğası beş ballıq cədvəl üzrə təhlükəli 4-cü dərəcəyə qədər güclənib.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Qasırğa Xəbərdarlığı Milli Mərkəzi məlumat yayıb.

Qasırğanın daxilində küləyin daimi sürəti saatda 215 kilometrə çatır.



