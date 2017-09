Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Braziliyanın Futbol Konfederasiyası administrasiyası milli çempionatın son turlarında videotəkrar sistemindən istifadənin tətbiq olunması barədə qərar qəbul edib. Beləliklə, texnologiya artıq bu təqvim ilində tətbiq olunacaq.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Hazırda sistem sınaqdan keçirilir, nəzəri və praktik hazırlıq gedir.



