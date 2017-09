Pentaqon: Koalisiya İraqda İŞİD yaraqlılarının məhv edilməsinə yaxındır

Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri İraqda İŞİD terror qruplaşması yaraqlılarının məhv edilməsinə yaxındır.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu bazar ertəsi ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya üzrə komandanı general-leytenant Cefri Harriqian deyib.

"Görün, son bir neçə həftə ərzində necə [İraqda] vəziyyət necə dəyişib. Mosuldan Təl-Afara qədər olan ərazilərdə İŞİD yaraqlıları geri çəkilirlər. Biz güman edirik ki, onlar bir neçə yerdə daldalanmağa başlayacaqlar ki, bu da bizə onları məhv etmək üçün daha yaxşı imkan verəcək", - deyə hərbi həftəlik "Defense News" nəşri onun sözlərini sitat gətirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.