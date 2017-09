Abşeron və Bakıda iki qadını maşın vurub

Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Abşeronda və Bakının Nizami rayonunda iki qadının vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisələri baş verib.

"Report" xəbər verir ki, Abşeron rayonunun Hökməli dairəsi kimi tanınan ərazisində yolu keçmək istəyən 1970-ci il təvəllüdlü Hidayətova Zemfira Əlisahib qızını minik avtomobili vurub.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Sürücü Abşeron Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Digər hadisə isə Nizami rayonunun 8-ci kilometr qəsəbəsində qeydə alınıb.

1952-ci il təvəllüdlü Bəşirova Bənövşə Kərim qızı yolu piyadalar üçün nəzərdə tutulmayan hissədən keçərkən onu minik avtomobili vurub. Sürücü yaralını xəstəxanaya yerləşdirib.

Faktla bağlı Nizami Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.



