Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Tanınmış rusiyalı politoloq Viktor Kremenyuk ABŞ-da dünyasını dəyişib.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ və Kanada İnstitutunun saytında məlumat yerləşdirilib.

Rusiya Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü olan Viktor Kemenyukun 76 yaşı var idi. O, 1970-ci ildən Birləşmiş Ştatlarda yaşayıb, fəaliyyət göstərməyə başlayıb.



