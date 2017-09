Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Bakının Nəsimi rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, Azadlıq prospektində yolu keçmək istəyən 2003-cü il təvəllüdlü Vəliyev Taleh Kənan oğlunu minik avtomobili vurub.

Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Nəsimi Rayon Polis İdarəsi sürücünü saxlayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.