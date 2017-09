Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ İranın nüvə proqramı üzrə sazişi saxlamaq lazımdır.

"Report" xəbər verir ki, bunu BMT baş katibinin mətbuat katibi Stefan Düjarrik bildirib.

"Biz sazişi son illər bu region üçün əldə olunmuş mühüm diplomatik nailiyyət kimi qiymətləndiririk. Və biz hesab edirik ki, bu sazişi dəstəkləmək və qorumaq üçün hər şey edilməlidir", - deyə p əlavə edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.