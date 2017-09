BMT-dən Myanmara Arakanla bağlı ÇAĞIRIŞ

Nyu-Yorkda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş qərargahında Myanmarın Arakan ştatındakı vəziyyətlə bağlı toplantı keçirilib.

Publika.az xəbər verir ki, nazirlər səviyyəsində keçirilən görüş Böyük Britaniyanın təşəbbüsü ilə baş tutub.

Toplantıda çıxış edən Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Boris Conson Myanmarda baş verən zorakılıq halları və insan haqlarının pozulmasını ölkənin reputasiyasında qara ləkə adlandırıb. Onun sözlərinə görə, Myanmarda müsəlmanlara qarşı zorakılığa dərhal son qoyulmalı, Arakan ştatında əhaliyə humanitar yardımın göstərilməsi üçün şərait yaradılmalıdır.

Tədbirdə Avstraliya, Banqladeş, İndoneziya, Kanada və digər ölkələrin XİN rəhbərləri və ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Nikki Heyli iştirak edib. Myanmarı toplantıda XİN rəhbərinin müavini və milli təhlükəsizlik üzrə müşavir təmsil edib.

Qeyd edək ki, avqustun 25-dən Myanmar ordusunun silahlı qruplaşmalarla mübarizə adı altında ölkənin Arakan ştatında yerli müsəlmanlara hücumları nəticəsində çox sayda müsəlman öldürülüb. Onlarla kənd yandırılıb, on minlərlə insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. (apa)

