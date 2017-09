Neymar və Kavani soyunma otağında pul üstündə əlbəyaxa olub

Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Fransanın PSJ klubunun Braziliya və uruqvaylı futbolçuları Neymar və Kavani pul üstündə əlbəyaxa olublar.

"Report" xəbər verir ki, insident "Lion" üzərində qazanılan 2:0-lıq qələbədən sonra soyunub-geyinmə otağında baş verib.

Lakin komanda yoldaşları, xüsusilə də, Tyaqo Silva və Markinyos onları dava etməyə qoymayıblar.

Kavaninin müqaviləsində mövsümün sonunda çempionatı ən yaxşı bombardir kimi bitirəcəyi təqdirdə uruqvaylıya təqribən 1 milyon avro veriləcəyinə dair bənd yer alıb.

Qeyd olunur ki, ötən mövsümlərdə PSJ-nin isveçli hücumçusu Zlatan İbrahimoviç bombardirlər siyahısında birinci yeri tutduğuna görə 1,5 milyon avro alıb.



