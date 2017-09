Ötən gün əməkdar artist Mətanət İsgəndərlinin qızının xına mərasimi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənnin qızı Ülkər Türkiyə vətəndaşı Enginlə ailə qurur.

Mərasimi rəqqasə Fatimə idarə edib. Cütlüyün toyu sentyabrın 20-də baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.