"Qətərlə dialoqa hazırıq" - 13 maddəlik tələb

Misirin xarici işlər naziri Samih Şükri, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn və ölkəsinin Qətərlə dialoqa hazır olduğunu bildirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 72-ci Baş Assambleyası çərçivəsində dörd ölkənin xarici işlər nazirləri bir araya gəlib. Görüşdən sonra Şükri, embarqo qoyan ölkələrin heç kimin daxili işinə müdaxilə etmədiyini və Qətərin də daxili işlərə müdaxilə etməməli olduğunu bildirib. Şükri bildirib ki, 13 bəndlik tələb siyahısı ilə razılaşarsa, Qətərlə dialoqa baş tuta bilər.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ, Bəhreyn və Misir hökuməti 5 iyunda Qətərlə bütün diplomatik əlaqələri kəsib. Bundan sonra Körfəzdə siyasi böhran yaşanıb. Qətərə embarqo təyin edən 4 ölkə rəsmi Dohaya əlaqələrin düzəlməsi üçün 13 maddəlik siyahı təqdim edib. Qətər isə beynəlxalq hüquqa zidd olan heç bir iddianı qəbul etməyəcəyini bildirib.

Günay Elşadqızı \ METBUAT.AZ

