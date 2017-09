Pərviz Bülbülənin meyxanası Əli Mirəliyevin sümüyünə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni ARB TV-də “Səhər-Səhər” proqramında rəqs edib.

Daha ətraflı videodan izləyin:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.