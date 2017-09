Bu il payız fəsli Azərbaycana sentyabrın 23-ü yerli vaxtla saat 00:02-də qədəm qoyacaq.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Xıdır Mikayılov məlumat verib.

O sözlərinə görə, bu tarixdə yay fəsli başa çatacaq və ölkə ərazisinə payız fəsli daxil olacaq.

X.Mikayılov bildirib ki, qış fəsli isə ölkəmizə dekabrın 21-i Bakı vaxtı ilə saat 20:28-də gələcək.

