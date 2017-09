Bu pendir döş xərçəngi yaradır - YEMƏYİN!

Kalsiumla zəngin olan pendirdən daim istifadə etməyə çalışırıq. Bu pendirlə bağlı mütəxəssislər araşdırma aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-da döş xərçəngi dioqnozu qoyulan 1941 qadın ilə sağlam 1237 qadından aylıq süd məhsulları istifadəsinə dair hesabat tələb olunub. Araşdırmanın nəticəsində, süd məhsulları istifadə edən qadınların xərçəngə yoluxma riski 15 faiz az olub.

Qatıq döş xərçəngi riskini azaldarkən, qaymaq və “çedar” pendirlərinin xərçəng növlərini artırdığı ortaya çıxıb.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

