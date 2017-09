Avtobusların lövhəsində köhnə adları niyə yenilənmir? - VİDEO

Bəzi marşrutların məlumat lövhəsində ünvanlar köhnə adları ilə təqdim olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu kimi adlara "Semaşka"-nı, "İnqilab"küçəsini və.s göstərmək mümkündür. Bu ünvanların adları dəyişilsə də, marşurutlarda hələ də qalmaqdadır. Avtobus sahibləri isə buna səbəb kimi yeni adların sərnişinlər arasında çaşqınlığa səbəb olacağını bildiriblər.

Məsələ ilə bağlı ətraflı olaraq "ATV Xəbər"in hazırladığı sujeti təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

