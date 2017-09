Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Ukraynanın Odessa vilayətinin keçmiş qurbenatoru, “Yeni qüvvələr hərəkatı” Partiyasının lideri Mixeil Saakaşvili Kiyevdədir.

“Report” “gordonua.com” sayıtna istinadən xəbər verir ki, bunu onun mətbuat katibi Darina Çij bildirib.

Bu gün o, Ukrayna vətəndaşlığından məhrum edilməsinə dair vəkilləri ilə birlikdə Kiyevdə mətbuat konfransı keçirəcək.

Məlumata görə, Saakaşvili sentyabrın 20-də Dneprə səfər səfər edəcək.



