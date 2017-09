Sabirabadda ana doğuşdan sonra ölüb

Sabirabad. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Sabirabad rayonunda ana doğuşdan sonra ölüb.

"Report"un məlumatına görə, sentyabrın 10-da İmişli rayonunun Qaraqaşlı kənd sakini İranə Usubəli qızı Əzizova doğuş üçün Sabirabad rayon doğum şöbəsinə yerləşdirilib. İ.Əzizova orada oğloan uşağı dünyaya gətirib. Doğuşdan sonra ananın vəziyyəti normal olsa da qadın bir gün sonra xəstəxanada müəmmalı şəkildə ölüb. Körpənin vəziyyətinin yaxşı olduğu və bu gün xəstəxanada evə buraxıldığı bildirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



