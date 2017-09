Bakının bu ərazilərində köhnə binalar sökülür - SON DƏQİQƏ

Bakının Suraxanı, Nəsimi, Xətai, Nərimanov, Nizami, Yasamal, Səbail, Pirallahı, Xəzər rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər barədə Nazirlər Kabinetinin 25 fevral 2016-cı il tarixli, 86 nömrəli Qərarın qəbulundan müəyyən zaman ötür.

Keçən dövr ərzində mütəxəssislər arasında pilot layihə kimi dəyərləndirilən və Bakı şəhərində həyata keçirilən bu böyükmiqyaslı yenidənqurma işləri çərçivəsində hansı addımlar atılıb?

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsindən sorğuya cavab olaraq bildirilib ki, hazırda 3 rayondan başqa, digər rayonlarda obyektlər tikilir: “Qaradağ, Binəqədi, Sabunçu rayonlarından başqa, qalan 9 rayon bizə məlumat göndərir. Yəni ərazilərin baş planları bizimlə razılaşdırılır. Bu rayonlardan məlumatımız olsa da, qeyd edilən digər 3 rayonla bağlı hər hansı informasiyamız yoxdur. Çünki Nazirlər Kabinetinin 86 nömrəli qərarı ilə yalnız 9 rayon bizə həvalə edilib.

Hazırda 9 rayon üzrə 44 obyekt tikilir. Lakin Xəzər, Pirallahı rayonunda hələ ki pilot layihələrə başlanılmayıb. Həmin ərazi uzaq məsafədə yerləşdiyi və orada investor olmadığı üçün tikinti yoxdur. Qalan 7 rayonda isə qeyd edildiyi kimi, işlər davam edir”.

Pilot layihə ölkəmizdə həyata keçirilən sosial xarakterli tədbirlər içərisində özünəməxsus yer tutur. Belə ki, bu layihənin həyata keçirilməsinin əsas məqsədi müvafiq rayonların ərazisində abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi, qəzalı vəziyyətdə olan binaların sökülərək, yerində müasir tələblərə uyğun yenilərinin tikilməsi və qəzalı vəziyyətdə olan binalarda yaşayan sakinlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasından ibarətdir.//Modern.az

