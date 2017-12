“Məşhurların çoxu belə arıqlayıb, hamısı gizlədir” - FOTOLAR

Budəfəki müsahibimiz də zövqlü geyimi, fərqli yanaşması və sağlam qidalanma sistemi ilə seçilən bir xanımdır.

Qısa müddət ərzində 32 kilo çəki atıb. Azərbaycanda əksəriyyət xanımların cəhd etdiyi, illər uzunu idman, dieta və s. üsullarla ala bilmədiyi nəticəni o, bir neçə aya əldə edib.

Bəs bu necə olub?

Bu sualın cavabını müsahibimiz, tanınmış jurnalist Aynur Hacıyevanın öz dilindən eşidin:

- Mənə deyirdiniz ki, “Tahirə, ye getsin”. İndi sizdən soruşuram, halınız necədir? Bu qədər iştahalı xanım indi nə yeyir, nə içir?

- (Gülür) Həyatdan nədən ləzzət alırdımsa, hamısını yadırğamışam. Hər şey mənim üçün qəribsəyir sanki. Bu arıqladıcı proqram meditativ bir üsuldur. Beyində iştahaya qarşı bütün reseptorlara təsir edir. Bədən yemək istəyir, ancaq beyin cavab vermir. Bu daha çox nəfəs gimnastikasıdır. Yoqanın bir növüdür. Mən bu dərsi alarkən bir şeyi də öyrəndim. Nə edirsən et, necə addım atırsan at, hər biri beyindən başlayır. Bu nəfəs gimnastikası da beyində həmin iştaha reseptorlarını blok edir. Deməli, prossedur belə gedir. Bir musiqi qoyulur, musiqi sədaları altında mətn danışılır, insan özünü həmin mətnə adaptasiya etməlidir. Mən bu ərəfədə transa düşürdüm. Orda elə qızlar var idi ki, sona kimi gözüaçıq dinləyə bilirdilər. Ancaq mən yuxuya gedirdim. Qorxurdum ki, bu üsul mənə təsir etməsin. Ancaq indiyə kimi haradasa 20-30 qrup içində ən böyük təsiri mənə oldu. Aclıq nədir, hiss etmədim. Hər kəsin orqanizmi meditasiyanı fərqli qarşılayır. Bədən yemək istəyir, beyinə siqnal getmir. Bir də görürsən adam yemir deyə, haldan düşür. Yəni buna imkan vermək olmaz. Bu proses zamanı hərənin özünə uyğun qidalanma forması təyin olunur. Mən çəki atdığımı görüb, sevincimdən heç o cüzi qidanı da yemədim. Buna görə də orqanizmimdə bir az narahatlıq yarandı. Tövsiyə edirəm ki, kim bu proqramı keçmək istəsə, mütləq ayrılan qidanı yesin.

- Sizin kökəlmə ilə bağlı kompleksiniz yox idi. Dadlı yeməkləri də sevirdiniz. Necə oldu ki, bu addımı atmağa qərar verdiniz?

- Özümü tanıyandan arıqlamaq istəyirəm, sadəcə dostlar, axşam görüşləri, ziyafətlər imkan vermirdi. Özümün də qeyrətim çatmırdı ağzımı qıfıllamağa. Buna görə də istəyim istək kimi qalırdı. Mənə belə bir təkan, güc lazım idi, onu da tapdım. Bu Azərbaycanda yeni proqramdı. Bir rəfiqəm dəvət etdi. Elə-belə getdim, 1 seansdan sonra yenə qızlarla yeyib-içməyə yollandım. Gördüm ki, iştaha deyilən şey yoxdur, heç nə istəmirəm.

- Siz aktiv xanımısınız. Bəs gündə bu qədər enerji xərcləmək, hərəkət etmək sizi acdırmırmı?

- Bax, ilk 4 gündə 7 kilo atdım. Bu düzgün nəfəs texnikasının nəticəsidir. Bunu izah etmək mümkün deyil, gərək adam özü yaşasın.

- İndiyə qədər neçə kilo çəki atmısınız?

- 32 kilo. Hələ 5 kilo da qalıb. Amma bu son 5 kilonu atmaq mənə çətindi, 1 kilo dəyişiklik olan kimi halım dəyişir. Əvvəlki kimi yeməməklə də olmur. Özümü yeməyə məcbur edirəm.

- Bu texnikada sudan necə istifadə edilir?

- Su piyləri, yağları parçaladığı üçün nə qədər içsən, o qədər yaxşıdır. Suyu çox içdikdə kilonu tez atdığımı müşahidə etdim. Nə vaxt az içirdim, o vaxt kilonun az getdiyini görürdüm. Qidaya qaldıqda isə adamın iştahası olmur deyə, nə yediyinin fərqi də olmur. Amma mən ölü qida (bişirilmiş) yemək istəmədim, mer-meyvə, tərəvəz, quru çərəzlərə daha çox üstünlük verirəm. Bütün yağlı qidaları qoydum bir kənara. Çünki təbii qidalar immun sitemini, orqanizmi sağlam saxlayır. Onsuz da yağlı qidaları bu dəqiqə dilimə vura bilmirəm. Bir də, pörtlənmiş, sobada bişirilmiş yeməklər daha yaxşı təsir edir.

- Məşhurlardan daha kimlər bu üsulla arıqlayıblar? Bəzi adamlar gizlədirlər.

- Hə, onların çoxu bu cür arıqlayıb, amma gizlədirlər. Murad Arif gizlətmir. Əvvəl dietoloqla arıqladı. Sonra çəkisi artı və bu proqrama gəldi. O da bu proqramdan 2 dəfə keçib, çox gözəl formada çəki atıb.

- Bəs nə qədər xərciniz çıxdı?

- İndi rəqəmlərlə danışmayacam, ucuz bir şey deyil. Ancaq bir şey deyim, davamlı aylarla idmana, üzgüyə, dietoloqa, masaja tökülən xərcdənsə, birdəfəlik bu yaxşıdır.

- Bu texnika insana nə vaxta kimi təsir edir?

- İnsan hər hansı bir idmana gedir, effektini görür, dayandırdıqda, qidasına diqqət etməzsə, əvvəlki çəkisinə qayıdır. Daha artıq çəki də alır. Bu proqram da belədir ki, davamlı əməl eləməlisən. Düzgün qidalanma da bir mədəniyyət növüdür. Yemək üçün yaşamaq yox, yaşamaq üçün yemək lazımdır. İnsanın yeməkdən üstün, ali düşüncələri olmalıdır. Mən özümü artıq tənzimləmişəm. Artıq yeməyə tabe deyiləm.

- İndiki prosesi qızlarınızın da üzərində tətbiq etməyi düşünürsünüzmü?

- Böyük qızımın orqanizmi mənimki ilə eynidir. Köklüyə meyillidir. Deyim yeməyi çox yeyir, yox, az yeyir, amma bir əli bütün günü ağzındadı. Təbii ki, ona da izah eləmək istəyirəm, amma hələ fikir vermir. İnsanı heç nəyə məcbur etmək olmaz. İstəyirəm özü anlasın.

- Bəzi qadınlar var ki, özünə baxımlıdır, ancaq zərərli vərdişləri var. Bəs zərərli vərdişlər bu qədər əziyyətin üstündən xətt çəkmirmi?

- Əlbəttə, yaxşı olar ki, olmasın. Ancaq özümdən bir şey deyim. Heç vaxt qadağaları sevməmişəm və qəbul etmirəm. Uşaqlıqdan qadağaların əleyhinə olmuşam. Qəbul etmirəm ki, desinlər, qız uşağı 10-dan sonra çöldə olmaz, filan. Gecə saat 2-də də evə gələ bilərdim. İşdən sonra dostlarla yığışmışıq, əylənmişik. O ki qaldı zərərli vərdişlərə, bunu insan dərk edib, uzaq durmalıdır. Kiməsə “bunu etmə, ziyanlıdır” deməklə olmaz.

- Sərbəstliyi bu qədər sevirsiniz. Bizim cəmiyyətdə bir xanımın sərbəst olması çətin deyilmi? Əziyyət çəkirsinizmi?

- Heç nədən əziyyət çəkmirəm. Məni sıxan özüməm. Bizdə mentalitet sözünü çox ucuzlaşdırıblar. Əslində çox gözəl sözdür və onun özəyində də çox gözəl şeylər durur. Bizim adət-ənənələrə çox hörmət edirəm. Ağlımın qəbul etdiklərini həyata keçirirəm. Özüm üçün nə bəzi şeyləri redaktə etmişəm. Milli dəyərlərimizin içində tərbiyələndirici, nümunəvi qaydaları seçmişəm. Bu özümün yaratdığım mədəniyyətidir.

Ancaq təəssüf ki, indiki cəmiyyətin mənim ürəyimdə yeri yoxdur. Məncə, bu bir keçiddir. Olmalıdır. Qoy biz bunu yaşayaq ki, övladlarımız yaşamasın. Onlar təmizlənmiş, ələkdən keçirilmiş bir cəmiyyətdə yaşasınlar, formalaşsınlar. Ancaq vəziyyət faciəvi də deyil. İstədiyimizi edirik, geyinirik. İnsanın özündən çox şey asılıdır. Əlbəttə, vulqarlıq heç kimə xoş olmayıb, olmayacaq da.

- Keçək zövqünüzə, bütün şəkillərinizdə zövqünüzlə seçilirsiniz? Bu zövqə necə yiyələnmisiniz?

- Zövqü formalaşdıran insanın çevrəsidir, evinin içidir, oxuduğu kitablardır, baxdığı filmlərdir, maraq dairəsidir. O ki qaldı geyim tərzinə, mən brendaman adam deyiləm. Gürcü dizaynerlərindən çox xoşum gəlir. Onların geyimlərinə üstünlük verirəm. Gürcüstana gedəndə ağzımı açana kimi elə bilirlər, gürcüyəm. Tiflisdə bir multibrend dükan var, orda bütün gürcü dizaynerlərinin geyimləri satılır. Ora gedəndə elə bilirəm cənnətə düşürəm. Həm də tikdirib geyinirəm. Baxıram, hansı geyim xoşuma gəlir, ondan tikdirirəm.

- Vermədiyim, amma gözlədiyiniz bir sual varmı? Bəlkə demək istədiyiniz var?

- İndi sosial şəbəkələr həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Hərdən baxıram, çox maraqlı insanlara rast gəlirəm. Bəzən burada illərlə tanıdığım insanların tamam başqa yönlərini kəşf edirəm. Çox maraqlı cəhətlərini görürəm. Hərdən də elələri olur ki, tanıdığıma peşman oluram, o illərə heyfim gəlir. Üz-üzə gələndə yaxşı münasibətdəyik, ancaq özüm üçün artıq bu qərara gəlmişəm. İndi başa düşürəm ki, hər əlində “lozl” tutan, orda yazılanları başa düşən insan deyil. Anladım ki, patriatizm, mentalitet, qabiliyyət, haqqında qışqıran adamın, sən demə, bu haqda heç düşüncəsi belə yox imiş. Bax, bu şeylərə kimsə aldanmasın.

- Bəs indən sonra necə addımlamağı düşünürsünüz?

- Qaçanların arasında dayanacam, qışqıranların arasında susacam.

Tahirə Əlirzayeva

