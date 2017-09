“Gazelli" zavodunda baş vermiş yanğın artıq söndürülüb.

Fövqəladə Hallar nazirliyindən (FNN) metbuat.az-a verilən məlumata görə, hazırda yanmış ərazinin söküntüsü aparılır.

Qeyd edək ki, yanğın Xəzər rayonunun Şüvəlan qəsəbəsində adıçəkilən zavodun anbarında baş verib.

Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar barədə hələ məlumat yoxdur.

