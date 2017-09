Huqo Kornelier adlı gənc sosial şəbəkədə qəribə addımıyla tanınıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, 12 yaşından evlənənə qədər yəni, 19 yaşına qədər hər gün selfi çəkib. Nəticədə, Hüqo ümumilikdə 2500 ədəd foto toplayıb. Gəncin şəkilləri videoçarx şəklində hazırlayaraq sosial şəbəkədə paylaşması internet istifadəçiləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

Sübhan / METBUAT.az

