VİDEO: Narkotik vasitə və spirtli içki verib Allaha qurban etdilər - Donaraq öldü-FOTOLAR

Alimlərin uzun zamandır araşdırma apardığı "Lullailaco Maiden" adlı qızın ölümü barədə bəzi detallar məlum olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Argentina sərhədində buzlaq ərazidə tapılan cəsədin 500 il əvvələ aid olduğu güman edilir. 13 yaşlı qızın sanki yuxuda ikən həyatını itirməsi alimlərin diqqətini cəlb edib.

Məlum olub ki, hündür əraziyə çıxarılan qıza nakrotik maddə və spirtli içki verilib. İnanca görə, ölümünə tərk edilən qız bu yolla Allaha qurban edilib. Soyuqda qalan qız donaraq həyatını itirib.

Qeyd edək ki, həmin bölgədə bir neçə uşaq mumyası da tapılıb.

Sübhan / METBUAT.az

