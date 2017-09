Əfqanıstanın Bəlucistan əyalətində yaşayan iki qardaş nadir xəstəlikdən əziyyət çəkir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 9 yaşlı Rəşid və 13 yaşlı Sahib qaranlıq düşən kimi iflic olurlar. Onlar gözlərini aça bilmir, yemek yemir və danışa bilmirlər.

Uzun illərdir bu xəstəliklə yaşayan uşaqları xaricdən gələn həkimlər də müayinə edib. Lakin xəstəliyin sirrini tapmaq mümkün olmayıb. Maraqlıdır ki, uşaqlarda gündüzlər heç bir problem müşahidə olunmur.



Sübhan / METBUAT.az

