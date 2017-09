Tbilisi. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi əməliyyat qrupu azərbaycanlıların yığcam yaşadıqları Poniçala (Soğanlı) qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirir.

"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə "Rustavi-2" televiziyası bu barədə məlumat yayıb.

DİN-in məlumatına görə, əməliyyat narkotik alverçilərini saxlamaq üçün keçirilir. Hələlik bir nəfər narkotik alverçisinin tutulduğu bildirilir.

Əməliyyat davam edir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.