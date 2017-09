Meksikalı heykəltəraş Xorxe Marinin sərgisi başa çatıb

Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Ötən il oktyabrın 26-dan Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində nümayişə çıxarılan meksikalı heykəltəraş Xorxe Marinin “Varlığın canlanması” adlı sərgisi başa çatıb.

Meksikanın Azərbaycandakı səfirliyindən “Report”a verilən məlumata görə, paytaxt sakinləri və qonaqlar 11 ay müddətində sənətkarın bürüncdən hazırlanmış on əsəri ilə tanış olmaq imkanı qazanıblar.

Xorxe Marin əsərlərində insan bədənini dünya ilə bağlayıcı vasitə kimi kəşf etməyə, ətrafı nəzərdən keçirməyə və yaddaşı yaratmağa dəvət edir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.