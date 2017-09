Göygöl şəhərində yol qəzası baş verib. APA-nın qərb bürosunun xəbərinə görə, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində, rayon sakini 1942-ci il təvəllüdlü Mərdanov Manaf Cahangir oğlu müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

